AB, hava sahasını Rus uçaklarına kapatacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıkladı.

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Von der Leyen, AB hava sahasını Rusya’nın havayollarına kapatma kararı aldıklarını belirterek, “Bu, oligarkların özel jetlerini de kapsayacak” dedi.

“Kremlin’in medya makinesini AB’de yasaklayacağız” ifadesini kullanan von der Leyen, Rus devletinin yayın organları Russia Today ve Sputnik ile onların yan kuruluşlarını yasaklayacaklarını bildirdi.

Von der Leyen, “Artık Putin’in savaşını haklı çıkarmak için yalanlarını yayamayacaklar” diye konuştu.

Ayrıca komisyon başkanı, AB’nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı; Belarus’a da yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de alınacak tedbirlerle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yarıdan fazlasının bloke edileceğini bildirdi.