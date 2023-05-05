AA ‘yüreklere su serpti’: Bu kez veri akışı durmayacakmış

31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde veri akışını durduran Anadolu Ajansı’nın (AA) yetkilileri ‘bu kez kesintinin olmayacağını’ savundu. AA yönetimi, “Eğer verdiğimiz hizmette en küçük bir aksaklık görülürse, hizmet alanlar bizi savcılığa şikayet etsin” diye de vurguladı.

Anadolu Ajansı yetkilileri, verileri kesintisiz vereceğini söyledi. (AA)

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığı için CHP’li Ekrem İmamoğlu ve AKP’li Binali Yıldırım karşı karşıya gelmişti. AA, İmamoğlu’nun öne geçtiği sırada veri akışını durdurmuş ve müşterilerine sonuçları iletmeyi kesmişti. İmamoğlu seçimi önde tamamlasa da AKP baskısıyla Yüksek Seçim Kurulu seçimi tekrar ettirmişti.

14 Mayıs seçimlerine dokuz gün kala AA’yla ilgili muhalefetin kaygısı sürüyor.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK’ya da AA’ya da güvenmediklerini belirtmiş, ittifak görevlilerinin ıslak imzalı sandık tutanaklarını mutlaka almaları gerektiğini söylemişti.

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz ve yardımcısı Yahya Bostan Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuştu.

‘Savcılığa şikayet edin’

“Bu kez veri akışı yine duracak mı” sorusuna yanıt veren Karagöz, ‘her türlü önlemi aldıklarını, bunlar arasında AA’ya yapılabilecek siber saldırılara karşı teknik önlemlerin de bulunduğunu, seçim gecesi elde edilecek tüm verilerin müşterileriyle kesintisiz paylaşılacağını’ söyledi.

Yetkililer “Eğer verdiğimiz hizmette en küçük bir aksaklık görülürse, hizmet alanlar bizi savcılığa şikayet etsin” dedi.

İşleyiş nasıl olacak?

İşleyiş hakkında bilgi veren Karagöz, şunları söyledi:

*Türkiye’de seçim sonuçlarını açıklayan merci Yüksek Seçim Kurulu. Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi, sandık başından topladığı kesinleşmemiş sonuçları abone/müşterilerine servis eden bir şirket. Bu kapsamda AA’nın seçim verilerini müşterilerine sağlıklı ve güvenilir bir şekilde servis etme sorumluluğu bulunmakta. AA’nın seçim verisi toplama sistemi iki ana kaynağa dayanacak.

Araştırma şirketiyle anlaşmışlar

*Araştırma şirketi çalışanları. (Anlaşma gereği bu şirketin ismi açıklanmadığı belirtildi.) Türkiye genelindeki tüm sandıklardan seçim verilerini toplayabilmek için bir araştırma şirketi ile iş birliği yapacağız. Araştırma şirketi, AA çalışanlarının ulaşmadığı sandık sonuç verilerini toplayarak AA sistemine yükleyecek.

*AA çalışanları 191 bin sandığın yaklaşık 50 binine doğrudan ulaşacak. Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerdeki sandıkların önemli bir bölümünün verileri AA çalışanları tarafından toplanacak. AA ekipleri, sandık sonuç verilerini toplarken AA yazılımcılarının ürünü olan özel mobil uygulamayı ve yazılımı kullanacak.