Diken

Yaramazlara biraz batar!

AA kameramanı İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail’in, önceki Gazze saldırısından ailesini kaybeden ve kendisi de yaralı kurtulan AA kameramanı Muntasır es-Savvaf, bugün düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

Muntasır es-Savvaf. (AA)

AA, Gazze’deki kameramanlarından Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdiğini bildirdi.


Savvaf’ın dayısının oğlu Hasan Ismameh, Savvaf’la birlikte kardeşi ve bazı akrabalarının da kentin güneyindeki ed-Durc mahallesinde İsrail bombardımanında öldüklerini söyledi.

Ismameh, Muntasır’ın kardeşi ve akrabalarıyla birlikte kentteki el-Batş mezarlığına defnedildiklerini kaydetti.

AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, Muntasır’ın İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.

Karagöz mesajında, “Savaşın başından itibaren 71 gazeteci meslektaşımızı İsrail yönetiminin Gazze’deki saldırılarında kaybetmiştik. Bugün de ajansımızın çalışanı Muntasır es-Savvaf bu saldırılarda maalesef hayatını kaybetti” dedi.

Yüzlerce gazeteciden Gazze için açık mektup

SON HABERLER

İmamoğlu: Acınacak haldesiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesine hakaret edenlere ve onlar hakkında işlem yapmayan devlet birimlerine seslendi: “Acınacak haldesiniz.”

Boykot havlu attırdı: DBL tüm projelerden çekildi

Boykotun hedefindeki organizasyon şirketi DBL Entertainment tüm projelerden çekildiğini duyurdu: ”Türkiye’nin ihtiyacı olan barış ve huzur ikliminde yeniden görüşmek üzere…” Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki şirketin sahibi Abdülkadir Özkan, protestoculara yönelik kullandığı ‘vatan hainliği’ ifadesinin ‘bağlamından koparıldığını’ söyleyerek tüm projelerden çekildiklerini duyurdu: ”Değerli ekip arkadaşlarımı ve yürüttüğümüz projeleri olumsuz etkilememesi adına DBL Entertainment olarak projelerin tamamından çekiliyoruz. Türkiye’nin […]