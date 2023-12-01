AA kameramanı İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail’in, önceki Gazze saldırısından ailesini kaybeden ve kendisi de yaralı kurtulan AA kameramanı Muntasır es-Savvaf, bugün düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

Muntasır es-Savvaf. (AA)

AA, Gazze’deki kameramanlarından Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Savvaf’ın dayısının oğlu Hasan Ismameh, Savvaf’la birlikte kardeşi ve bazı akrabalarının da kentin güneyindeki ed-Durc mahallesinde İsrail bombardımanında öldüklerini söyledi.

Ismameh, Muntasır’ın kardeşi ve akrabalarıyla birlikte kentteki el-Batş mezarlığına defnedildiklerini kaydetti.

AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, Muntasır’ın İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.

Karagöz mesajında, “Savaşın başından itibaren 71 gazeteci meslektaşımızı İsrail yönetiminin Gazze’deki saldırılarında kaybetmiştik. Bugün de ajansımızın çalışanı Muntasır es-Savvaf bu saldırılarda maalesef hayatını kaybetti” dedi.