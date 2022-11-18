A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda Guidetti’yle yollar ayrıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda başantrenör Giovanni Guidetti’yle yollar ayrıldı.

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Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden ‘Teşekkürler Giovanni Guidetti’ başlıklı bir açıklama yayınlanarak 2017’den bu yana milli takımda başantrenör olarak görevli teknik isimle karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamaya göre detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti’nin beraber düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklanacak.