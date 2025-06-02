A Milli Futbol takımında üç isim sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı

ABD ve Meksika’yla 7-11 Haziran’da oynayacağı özel maçlar için ABD’nin Boston kentine gidecek A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu değişti.
Kadrodan Kaptan Hakan Çalhanoğlu, kaleci Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu sakatlıkları nedeniyle çıkarıldı.
TFF’nin açıklamasında Paris Saint-Germain’le Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanarak oyundan çıkan Çalhanoğlu’nun maçların oynanacağı dönemde sağlığına tam olarak kavuşamayacağı belirtildi.
Sağlık heyetinin Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu’nu kampta muayene etmesinin ardından iki oyuncunun da iyileşemeyeceği belirlendi.
Galatasaray’dan Ahmed Kutucu ABD’ye gidecek aday kadroya dahil edildi.
Mevcut durumda aday kadro şöyle:
Kaleciler
- Altay Bayındır – Manchester United
- Berke Özer – Eyüpspor
- Muhammed Şengezer – RAMS Başakşehir FK
Defans
- Çağlar Söyüncü – Fenerbahçe
- Eren Elmalı – Galatasaray
- Merih Demiral – Al-Ahli Saudi FC
- Mert Müldür – Fenerbahçe
- Mustafa Eskihellaç – Trabzonspor
- Samet Akaydin – Çaykur Rizespor
- Yasin Özcan – Kasımpaşa
- Yusuf Akçiçek – Fenerbahçe
- Zeki Çelik – AS Roma
Ortasaha
- Demir Ege Tıknaz – Rio Ave FC
- İsmail Yüksek – Fenerbahçe
- Kaan Ayhan – Galatasaray
- Okay Yokuşlu – Trabzonspor
- Orkun Kökçü – SL Benfica
- Salih Özcan – Borussia Dortmund
Forvet
- Arda Güler – Real Madrid CF
- Ahmet Kutucu – Galatasaray
- Barış Alper Yılmaz – Galatasaray
- Can Uzun – Eintracht Frankfurt
- Deniz Gül – FC Porto
- İrfan Can Kahveci – Fenerbahçe
- Kenan Yıldız – Juventus
- Kerem Aktürkoğlu – SL Benfica
- Oğuz Aydın – Fenerbahçe