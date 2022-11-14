A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya kupasına katılma şansını kaybetti

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan’a 77-76 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan’ın Belçika’yı mağlup etmesiyle FIBA 2023 Dünya Kupası’na katılma şansını yitirdi.

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Türkiye, takımların ilk turdaki galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 8. maçta beşinci kez sahadan mağlup ayrıldı. I Grubu dördüncü maçında Yunanistan’sa Belçika’yı 72-70 deplasmanda yenerek galibiyet sayısını beşe çıkardı.

Yunanistan’a her iki maçta da 72-71 ve 76-67 yenilen milli takım, Sırbistan maçlarınıysa 79-72 ve 77-76’lık skorlarla yitirdi.

FIBA 2023 Dünya Kupası katılabilmek için A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın I Grubu’nda ilk 3 içinde yer alması gerekiyordu.

Grupta 7 galibiyeti bulunan Letonya, FIBA 2023 Dünya Kupası’na katılma hakkını elde eden takımlar arasında yer aldı. İkili averajda Sırbistan ve Yunanistan’ın gerisinde kalan A Milli Takım’sa grup mücadelesinin bitimine 2 maç kala dünya kupasına gitme şansını kaybetti.

Yunanistan da kupaya katılmayı garantilerken, I Grubu’ndan organizasyona katılacak üçüncü takımsa Sırbistan ve Belçika’nın alacağı sonuçlara göre belli olacak.

Türkiye, grubundaki son iki maçında Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.