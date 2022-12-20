97 yaşındaki Nazi sekreterine iki yıl hapis: 10 binden fazla kişinin ölümünde suça iştirakten…

Bir Nazi toplama kampında, iki yıl boyunca komutanın sekreterliğini yapan Irmgard Furchner, 10 binden fazla kişinin öldürülmesine suç ortaklığı yapmaktan suçlu bulundu.

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Bugün 97 yaşında olan Irmgard Furchner, 1943-1945 yılları arasında, bugün Polonya sınırlarında bulunan Stutthof’daki Nazi toplama kampında sekreterlik yapmıştı. Nazi suçlarından yargılanan birkaç kadından biri olan Furchner’a iki yıl ertelenmiş hapis cezası verildi. Ceza iki yıl ertelendi.

BBC’nin haberine göre, yargıç, ‘sivil bir çalışan olsa da Furchner’in kampta neler olup bittiğinin tamamen farkında olduğuna’ hükmetti.

Kuzey Almanya’daki Itzenhoe’deki mahkeme, bazıları duruşma sırasında ölen kamptan sağ kurtulanları dinledi.

Çocuk mahkemesinde yargılandı

Yargılamalar geçen sene Eylül ayında başladığında, Irmgard Furchner yaşadığı huzurevinden kaçtı ancak bir süre sonra polis tarafından Hamburg’da sokakta bulundu.

O dönemde 21 yaşın altında olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandı. Mahkemeye çıktıktan sonra 40 gün boyunca sessiz kaldı. Ancak sonunda “O sırada Stutthof’ta olduğum için üzgünüm, yaşanan her şey için üzgünüm, söyleyebileceğim tek şey bu” dedi.

Yahudi mahkumlar, Yahudi olmayan Polonyalılar ve esir alınan Sovyet askerleri de dahil olmak üzere yaklaşık 65 bin kişinin Stutthof’ta korkunç koşullarda öldüğü düşünülüyor.