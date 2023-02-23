902 milyon dolar: Bill Gates, bira üreticisi Heineken’in yüzde 3,8’ini satın aldı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, dünyanın en büyük ikinci bira üreticisi Hollandalı Heineken’in yüzde 3,8 hissesini yaklaşık 902 milyon dolara satın aldı.

Bill Gates. Fotoğraf: Reuters

Gates, bireysel olarak 6,65 milyon ve Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla da 4,18 milyon Heineken hissesi aldı.

Böylece Gates, Heineken Holding’in yüzde 3,8’ine sahip oldu.

Gates’in satın aldığı hisseler Meksikalı perakende ve içecek şirketi FEMSA’ya aitti. FEMSA, en büyük bağımsız Coca-Cola şişeleme grubunu da işletiyor.

Bloomberg‘in hesabına göre alınan hisselerin değeri 902 milyon dolar.

Reuters‘ın aktardığına göre, Gates 2018’de Reddit’te bir kullanıcının sorusu üzerine “Sıkı bir bira içicisi değilim” demişti.