9 Eylül afişinde ‘barış’ı vurgulayan Soyer, İYİ Partili Dervişoğlu’nun hedefinde

İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavad Dervişoğlu, ‘9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü’ kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin astığı afişlerde geçen ‘barışın yüzyılı’ ifadesi gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i hedef aldı.

Soyer, yaklaşık iki saat sonra paylaştığı mesajda, “9 Eylül, sadece İzmir’in değil Türkiye’nin kurtuluşudur. Demokrasinin, özgürlüğün, bağımsızlığın, barışın zaferidir” dedi.

Fotoğraf: Twitter

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ‘9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü‘nün 100’üncü yılı yaklaşırken ‘Barış İçin İkinci Yüzyıl’ sloganıyla kente afişler astı. Söz konusu afişlerde ‘barış’ kelimesinin geçmesi İYİ Partili Dervişoğlu’nu rahatsız etti.

Twitter’dan Soyer’i hedef alan Dervişoğlu, “15 Mayıs 1919’un ne olduğunu anlamak istemeyen akıl, 9 Eylül 1922’nin muhtevasını kavrayamaz. ‘9 Eylül’ İzmir ve Türkiye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun ‘zafer’ günüdür. Sayın Tunç Soyer’i bu afişleri kaldırmaya ve 9 Eylül’ün 100’üncü yılına yakışır kutlamalar yapmaya davet ediyorum” dedi.

Dervişoğlu’nun mesajından yaklaşık iki saat sonra Twitter’dan paylaşım yapan Soyer, söz konusu afişleri paylaşarak, şu notu ekledi:

“9 Eylül, sadece İzmir’in değil Türkiye’nin kurtuluşudur. Demokrasinin, özgürlüğün, bağımsızlığın, barışın zaferidir. Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın ikinci yüzyılı, aynı zamanda demokrasi ve barışın ikinci yüzyılıdır.”

Soyer’in bu mesajını alıntılayan Dervişoğlu şunu yazdı:

“Sayın başkan; bu yıl 9 Eylül zaferinin 100’üncü yıldönümü. Cumhuriyetimizin ve Lozan Barış Antlaşması’nın 100’üncü yılını ise 2023’de zaten beraberce kutlayacağız. Türkiye ve İzmir için böylesine önemli bir tarihi zaferi kavram kargaşası içinde kerhen kutluyormuş izlenimi veremeyiz.”

15 Mayıs 1919’un ne olduğunu anlamak istemeyen akıl, 9 Eylül 1922’nin muhtevasını kavrayamaz.

“9 Eylül”İzmir ve Türkiye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun “ZAFER” günüdür.

Sn. Tunç Soyer’i bu afişleri kaldırmaya ve 9 Eylül’ün 100.yılına yakışır kutlamalar yapmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/2993MJUf4m — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) August 21, 2022