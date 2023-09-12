Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 82 yaşındaki kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
AA’nın haberine göre akrabaları, Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi’ndeki evine kontrol için geldikleri Sıddıka A’yı (82) hareketsiz halde yerde buldu.
İhbar üzerine olay yerine Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaşlı kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.
Sıddıka A’nın Alzheimer hastası eşi G.A. (89) gözaltına alındı.
İncelemelerin ardından cenaze Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.