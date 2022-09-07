80 yaşındaki hasta tutuklu Makbule Özer’e tahliye

Van’ın Edremit ilçesinde ‘örgüte yardım etmek’ iddiasıyla 9 Mayıs’ta tutuklanan 80 yaşındaki Makbule Özer tahliye edildi.

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Ağır sağlık sorunlarına rağmen Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Makbule Özer, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilmiş, Kürtçe tercüman bulunmadığı gerekçesiyle şikayetleri dinlenmemişti.

Rudaw Türkçe’nin aktardığına göre Adli Tıp Kurumu (ATK) cezanın bir yıl ertelenmesine karar verdi. Karar bugün görüşe giden avukatları tarafından bildirildi.

Özer, gün içinde tahliye edildi.