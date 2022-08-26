ATK, 80 yaşındaki tutuklu Özer’i ‘Kürtçe tercüman olmadığı’ gerekçesiyle dinlemedi

Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) Kürtçe tercüman bulunmadığı gerekçesiyle 80 yaşındaki hasta tutuklu Makbule Özer’in şikayetlerini dinlemedi.

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Van’ın Edremit ilçesinde ‘örgüte yardım etmek’ iddiasıyla verilen iki yıl bir aylık hapis cezası sonrası 9 Mayıs’ta tutuklanan Özer, ağır sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutuluyor.

Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ndeki Özer, geçen günlerde İstanbul Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Özer’in avukatı Dilan Kunt, ATK’nın “Kürtçe tercüman yok” diyerek Özer’in şikayetlerini dinlemediğini söyledi.

‘Bir şey anlatmana gerek yok’

Kunt, ATK yetkililerinin Özer’e “Önümüzde zaten rapor var. Senin bir şey anlatmana gerek yok” dediğini aktardı.

Özer’in sağlık durumunun giderek kötüleştiğine dikkat çeken Kunt, ATK’nin Özer’e ilişkin raporunu gelecek hafta açıklayacağını söyledi.