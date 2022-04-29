77 yıl önce pastası çalınan kadına ABD ordusundan doğum günü sürprizi

ABD ordusu, 1945’te askerlerinin doğum günü pastasını çalıp yediği İtalyan kadın için pasta yaptırdı.

Fotoğraflar: ABD ordusu

2’nci Dünya Savaşı sırasında, Meri Mion 13 yaşındayken, yaşadığı İtalya’nın Vicenza kenti yakınlarındaki San Pietro köyünde ABD ve Alman askerleri karşı karşıya gelmişti. Annesinin yapıp cam kenarına koyduğu doğum günü pastasını ABD askerleri alıp yemişti.

Aradan 77 yıl geçti ve ABD ordusu bugün 90’ıncı yaş gününü kutlayan Mion’a borcunu ödemek istedi. Dün Vicenza’da düzenlenen törende ABD askerleri Mion’a doğum günü pastasını sundu.

Mion, bu jestten dolayı çok memnun olduğunu, pastayı ailesiyle beraber yiyeceğini söyledi, ”Bu güzel günü hiç unutmayacağım” diyerek askerlere teşekkür etti.

ABD askerleriyse savaş sırasında bölgede 19 ABD askerinin öldüğünün, çok sayıda tankın tahrip edildiğini anlatarak, ‘‘Bugün de o zaman olduğu gibi Vicenza halkı tarafından çok sıcak karşılandık. Biliyoruz ki Meri Mion’un doğum günü neşesi askerlerin pastasını çalıp yemesi nedeniyle hayal kırıklığına dönüştü. Bu nedenle telafi etmek istedik” dedi.

Pastayı teslim alırken gözünden yaşlar süzülen Mion için İtalyanca ve İngilizce, ‘İyi ki doğdun’ söylendi.