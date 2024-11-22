70 kilo altınla yakalandı, ‘Diplomatım’ dedi

İstanbul’da diplomat olduğunu söyleyen Azerbaycanlı M.Ş.G.’nin bulunduğu takside 70 kilogram altın ele geçirildi.

Fotoğraf: AA / Temsili

İstanbul başsavcılığının talimatı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda içinde M.Ş.G.’nin bulunduğu taksi Sarıyer’de bir alışveriş merkezinin önünde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 70 kilogram altın ele geçirildi.

Polislere Azerbaycan uyruklu olduğunu söyleyen M.Ş.G. diplomat olduğunu ve altınların da kendisine ait olduğunu söyledi.

Olaya ilişkin incelemeler devam ediyor.