7 buçuk yıla kadar hapsi isteniyor: Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun hakim karşısında

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türk lirasına hakaret ettiği iddiasıyla 7 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun ilk kez hakim karşısına çıktı.

Türk Lirası’nı klozete attığı videosu gerekçe gösterilerek ‘devletin egemenlik alametlerini aşağılamak’ suçundan gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan ‘Mika Can Raun’ adıyla bilinen fenomen Mikail Can Kurnaz 7 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

AA’nın aktardığına göre Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında Kurnaz, bugüne kadar siyasi ve politik davranışı olmadığını, bu amaçla sosyal medyada paylaşım yapmadığını ve iddiaya konu olan olayın yanlış anlaşıldığını fark edince videoyu kaldırıp olaya ilişkin açıklama yaptığını ifade etti:

“Atatürk’ün hatırasına bir kastım yoktur. Devletin egemenlik alametlerini aşağılamaya yönelik herhangi bir kastım da olmamıştır. Suçu kesinlikle kabul etmiyorum.”

Mahkeme hakimi, sanık hakkında bulunan adli kontrol şartının kaldırılmasına hükmetti. Hakim, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.