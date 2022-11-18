Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun’un yedi yıla kadar hapsi isteniyor

Türk Lirası’nı klozete attığı videosu gerekçe gösterilerek ‘devletin egemenlik alametlerini aşağılamak’ suçundan gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun hakkında hazırlanan iddianamede, yedi yıla kadar hapis istendi.

Mika Can Raun

AA’nın aktardığına göre Anadolu başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, Raun’un herkese açık olarak kullandığı sosyal medya hesabından 21 Ekim’de ‘fon müziği eşliğinde’ 100 liralık banknotu göstererek önce önünde bulunan alana bıraktığı, devamında ise elleriyle klozeti göstererek tekrar eline aldığı parayı bu sefer klozete doğru atıp sifona bastığını gösteren bir video yayımladığı anlatıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen Raun’un paylaşımların kendisine ait olduğunu ancak 100 liralık banknotu tuvalete atmayıp yere bıraktığını belirttiği, takipçileriyle etkileşim amacıyla böyle bir şey yaptığı ve videoları yayınladıktan bir saat sonra kaldırdığını söylediği aktarıldı.

Sanığın savunmasının ‘suçtan kurtulmaya yönelik’ olduğu değerlendirilen iddianamede, Mika Can Raun’un ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan bir yıl altı aydan dört yıl altı aya kadar, ‘devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama’ suçundan ise bir yıldan üç yıla kadar olmak üzere toplamda iki yıl altı aydan yedi yıl altı aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.