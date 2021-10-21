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Yaramazlara biraz batar!

66 milyon yıllık ‘Big John’ tahmin edilenin beş katı fiyata alıcı buldu

Şimdiye kadar keşfedilen en büyük triceratops türü dinozor ‘Big John’un fosilleşmiş kalıntıları düzenlenen açık artırmayla 5,5 milyon avroya (60,5 milyon lira) alıcı buldu.

Fotoğraf Reuters

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen açık artırmada, komisyon ücretiyle birlikte dinozor iskeleti için ödenen toplam fiyat 6,6 milyon avro oldu.


Big John 66 milyon yıl önce bugün ABD’nin South Dakota eyaletine denk gelen topraklarda geziyordu. 2014 yılında paleontologlar tarafından keşfedilen Big John’un kemiklerinin kafatası da dahil olmak üzere yüzde 60’ı tam.

Açık artıma öncesi Big John’un 1,5 milyon avroya kadar alıcı bulması bekleniyordu.

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