66 milyon yıllık ‘Big John’ açık artırmaya çıkıyor

Şimdiye kadar keşfedilen en büyük ‘Torosaurus’ olan ‘triceratops’ türü dinozor ‘Big John’un (Büyük John) fosilleşmiş kalıntıları, ekim ayı sonunda Fransa’nın başkenti Paris’teki bir müzayede evi tarafından satılacak. Kalıntı 1,5 milyon avroya (14 milyon 600 bin Türk Lirası) kadar alıcı bulabilir. Dinozor, satışa kadar sergilenecek.

Fotoğraf: Reuters

2014 yılında paleontologlar tarafından keşfedilen Big John, 66 milyon yıldan daha uzun bir süre önce ABD’de günümüz Güney Dakota topraklarında dolaşıyordu. Paleontologlar, kafatası da dahil olmak üzere iskeletinin yüzde 60’ı bulunan dinozorun parçalarını birleştirdi.

Adını 200’den fazla dinozor kemiğinin bulunduğu arazinin sahibinden alan Big John’un 2,62 metre uzunluğundaki kafatası -toplam vücut uzunluğunun yaklaşık üçte biri- 2 metre genişliğine sahip.

Triceratop ‘üç boynuzlu yüz’ anlamına geliyor. Kafalarındaki üç boynuz sayesinde, hem kendi türüne hem de diğer yırtıcılara karşı koruma sağladıkları tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre Big John’da küçük bir rakibinin açtığı kocaman bir yara izi var.