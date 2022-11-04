64 yıl önce düşen helikopterin enkazı bulundu

Kuzey İrlanda’da, 64 yıl önce düşen bir helikopterin enkazı bulundu.

Fotoğraf: DAERA

Sahilin üç boyutlu haritasını çıkarmak için çalışma yapan uzmanlar, 25 Kasım 1958’de düşen Kraliyet Donanması’na ait helikopterin enkazının yerini tespit etti. Arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan Westland Dragonfly tipi helikopterde iki kişi vardı. Enkazı bulunamamıştı.

‘Foyle’ adlı göle düşen helikopterin enkazının kıyıya yakın bir alanda, çamura saplanmış halde bulunduğu belirtildi.

Harita çalışması için görevlendirilen, bölgede tarım ve çevreden sorumlu dairenin sözcüsü, ”Helikopteri bulmak beklenmedik bir şeydi. Havadan çekilen görüntüler sayesinde bulundu. İlgili makamlara bildirildi. İncelenecek” dedi.

Kısa adı DAERA olan kurumun açıklamasında, helikopterin büyük ölçüde çürüdüğü ancak pervanelerin ve ana çerçevesinin bütünlüğünü koruduğu aktarıldı.

Enkazın tam olarak bulunduğu nokta sızıntı nedeniyle tehlike teşkil edebileceğinden açıklanmadı. Sadece profesyonel ekiplerle paylaşıldı.