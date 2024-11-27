56 ilde dolandırıcılık operasyonu: 166 şüpheli gözaltında

56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen ‘KUYU-46’ operasyonlarında 166 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep ve Mersin’in de aralarında olduğu 56 ilde düzenlenen operasyonlarda 166 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüpheliler hakkında ‘tefecilik’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık’, ‘parada sahtecilik’, ‘resmi ve özel belgede sahtecilik’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Operasyonlar sonucu, 20 ruhsatsız tabanca, dört ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda çek ve senet ele geçirilirken sahte plaka basan bir atölye de deşifre edildi.