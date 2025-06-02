52 ilde 'siber suçlar' operasyonu: 145 kişi tutuklandı

52 ilde ‘nitelikli dolandırıcılık, yasadışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim sistemlerine girme’ suçlarına ilişkin düzenlenen operasyonlarda, 145 şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

Bakan Ali Yerlikaya, başsavcılıklar ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde son bir haftada 52 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyale ve 5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden forex yatırım ortaklığı, kripto yatırım danışmanlığı, hediye çeki, araç kiralama/kapora, kiralık bungalov, ürün satışı ve dijital sazan sarmalı yöntemleriyle vatandaşları dolandırdıkları, yasadışı bahis ve kumarda kullanılmak üzere banka hesapları topladıkları, yasadışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.