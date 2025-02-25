500 kilo sağlıksız yoğurt: Barınağa teslim edildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sağlıksız koşullarda üretilen 500 kilo yoğurt buldu. Yoğurtlar, mama yapılması için hayvan barınağına teslim edildi.
Belediyenin açıklamasına göre zabıta Ramazan denetimine çıktı.
Bu kapsamda Emniyet Caddesi’ndeki bir işyerinde üretim izni olmayan, son kullanma tarihi bulunmayan ve sağlıksız koşullarda üretildiği belirlenen 120 kovalık 500 kilo yoğurt bulundu.
İşletme sahibine ceza kesilirken el konulan yoğurtlar, mama yapılmak üzere belediyenin hayvan barınağına teslim edildi.
İşletmeye uygulanan ceza hakkında bir ayrıntı belirtilmedi.