5 bin ceza yazdı diye kovulan kondüktör mahkeme kararıyla işe iade edildi

İtalya’da yüksek mahkeme, yolculara 5 bin ceza kestiği gerekçesiyle işten atılan kondüktörün ‘haksız yere kovulduğuna’ hükmetti.

Fotoğraf: corriere.it

Trenitalia için çalışan 38 yıllık kondüktör Francesco Bonanno (61), birkaç yıl içinde tren yolcularına ‘rekor’ sayıda ceza yazdı. Bonanno’nun yazdığı cezaların nedenlerinin başında biletsiz trene binme, alınan biletle örtüşmeyen hatta yolculuk yapma, bilete günün tarihinin damgasını bastırmama geliyordu.

Demiryolu işletmecisi, gereğinden fazla miktarda veya haksız yere yazılan cezalara itiraz edenlere 10 bin avroluk geri ödeme yaptı.

Ülkenin kuzeyindeki hatlarda görev yaparken ‘haddinden fazla’ ceza yazarak yolcuları terörize etmekle suçlanan Bonanno, gelen şikayetler üzerine 2017’de işten atıldı.

Venedik yakınlarında yaşayan Bonanno, katı davrandığını ve fazla ceza yazdığını itiraf etse de ‘acımasız’ olduğunu kabul etmedi ve haksız yere işten atıldığını savunarak hukuki mücadele başlattı.

Yüksek mahkeme, Bonanno’nun esnek davranmadığını, ‘müşkülpesent’ olduğunu ancak fazla ceza yazmasında şahsi bir çıkarı olmadığını ve sonuçta görevini yaptığını vurgulayarak işe iadesine karar verdi.

Bonanno, ”Benim görevim tüm yolcuların geçerli biletle yolculuk ettiğinden emin olmak. Bu işi yaparken titiz olmalıyım. Sadece işimi yapıyorum. Otoriter biri değilim ve yolcular beni çok seviyor” dedi.

Avukatı Lucio Spampatti, Bonanno’nun sayesinde çalıştığı demiryolu şirketinin 200 bin avrodan fazla zarardan kurtulduğunu belirterek, ”Bugüne kadar kimsenin fazla çalıştığı ve işini düzgün yaptığı için işinden olduğunu görmedim” ifadelerini kullandı.