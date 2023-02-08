48’inci saatte gelen kurtuluş

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay’da yıkılan bir apartmanın enkazından iki kadın 48 saat sonra kurtarıldı.

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Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay Kışlasaray Mahallesi İnönü Caddesi’nde yıkılan Vilyam Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan Mona Gazel (52) ve Necla Melek (74) enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Gazel ve Melek sağlık kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin enkazdaki kurtarma çalışmaları sürüyor.