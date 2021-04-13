46 numara mı giyiyorsunuz, 1 milyon dolarınız mı var: Kanye West’in ilk Nike Yeezy’leri tam size göre!

Rapçi Kanye West’in Nike işbirliğiyle tasarladığı meşhur Yeezy ayakkabıların prototipi açık artırmayla satışa çıkıyor. Ayakkabıların 1 milyon doların (8 milyon lira) üstünde alıcı bulması bekleniyor.

Fotoğraflar: Sotheby’s

Kanye’nin ilk olarak 2008 Grammy Ödülleri’nde giyerek tanıttığı Nike Air Yeezy ayakkabılar gündem olmuştu.

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Yeezy markası kısa sürede moda dünyasında sağlam bir yer edinmişti. Kanye 2013’te Nike işbirliğini sonlandırıp markasını Adidas’a taşımıştı.

Şimdi 2008’de Kanye’nin ayakağında olan bu ayakkabılar Sotheby’s müzayede evinde özel bir satışla açık artırmaya çıkıyor.

Forbes geçen hafta Yeezy markasının 2020’de tahmini 1.7 milyar dolarlık satış yaptığını açıklamıştı.

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Sotheby’s yetkilisinin “Tarihteki en önemli sneaker markalarından biri olan Yeezy serisinin gelişiminde kritik bir yere sahip” diye tanımladığı bu ayakkabılara 1 milyon doların üzerinde ödeme yapmayı düşünüyor fakat acaba ayağıma olur mu diye endişe ediyorsanız söyleyelim. Ayakkabılar 46 numara.