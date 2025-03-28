43 yaşındaydı: Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti

Ekonomist Evren Devrim Zelyut 43 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: X

Üç ay önce akciğer kanseri teşhisi konulan Zelyut tedavi görüyordu.

Zelyut’a ait X hesabından şu paylaşım yapıldı: “Bu dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun.“

Zelyut’un cenazesi bugün (28 Mart) Ataköy Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra İstanbul’da defnedilecek.

“Bu dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun

Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun” — Evren Devrim Zelyut (@evrendevrimz) March 28, 2025

‘Sizleri unutmak mümkün mü’

Zelyut, 4 Mart’ta X’ten şöyle yazmıştı: “Değerli arkadaşlarım! Çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü? Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum.

Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın…”

Evren Devrim Zelyut kimdir?

Evren Devrim Zelyut, 22 Aralık 1982’de İstanbul’da doğdu.

Babası Rıza Zelyut tanınmış bir gazeteci ve yazar.

Zelyut ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2004’te Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yatırım uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2008’de Prim Menkul Değerler A.Ş.’ye geçti ve burada yatırım uzmanlığı yaptı.

2010’da Arıkanlı Holding’e transfer oldu ve yönetim danışmanı olarak çalıştı. 2013’teyse kendi şirketi Avrasya Yatırım’ı kurdu.