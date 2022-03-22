41. İstanbul Film Festivali 8 Nisan’da başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, 41. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 8-19 Nisan tarihlerindeki festivalde dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin son eserleri dahil 135 uzun, 22 kısa metrajlı gösterilecek. Ayrıca konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla sohbetler, konserler ve özel etkinlikler düzenlenecek.

41. İstanbul Film Festivali’nin programı, The Marmara Hotel Taksim’de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Konuşmasında festivalin kurucularından Onat Kutlar’ı anan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner şunları söyledi: “Onat Kutlar’ın festivalin 10. yılında yazdığı bir yazıyı sık sık hatırlarız; ‘On yıldır her erken baharla birlikte adeta bir kış uykusundan uyanıyor bu kent. Canlanıyor, güzelleşiyor, gülümsüyor. Kent kıpırdıyor.’ Baharı da artık sabırsızlıkla beklediğimiz bu yılda, hepimizin sinemanın getireceği bu şenliğe çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek filmler, atölyeler, söyleşilerle bu yıl da Nisan’da sinemanın İstanbul’da bir şenlik olarak yaşanacağını umuyorum… Festivalimiz hem en iyi, en ilgi çekici filmlerin, yaratıcı temalar altında sergilendiği bir şenlik hem de Köprüde Buluşmalar kapsamındaki çalışmaları ve ödülleriyle üretime de anlamlı bir katkıda bulunan bir etkinlik olabildiği için mutluluk duyuyoruz.”

Açılış filmi

Festivalin açılışı, dünya prömiyerini Şubat 2022’de Berlin Film Festivali’nde yapıp en iyi başrol, en iyi senaryo ver Sanat Sinemaları Birliği ödülü kazanan ‘Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı’yla yapılacak.

Yedi salonda

Bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı’nda CineWAM Premium+ City’s (Salon 3 ve Salon 7), Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere yedi salonda yapılacak. Gösterimler her yıl olduğu gibi bu yıl da 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30’da.

Biletler 1 Nisan’da

Festival biletleri 1 Nisan Cuma günü 10.30’dan itibaren passo.com.tr’de satışa çıkıyor.

Hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00 ) yalnızca 35 TL, Eczacıbaşı Genç Bilet ile öğrencilere 10 TL

Hafta içi 19.00 ve hafta sonu (11.00, 13.30, 16.00, 19.00) tam 45 TL, Eczacıbaşı Genç Bilet ile öğrencilere 10 TL

Tüm 21.30 seansları 45 TL

Pera Müzesi’nde gösterimlerin bilet fiyatları 35 TL, Eczacıbaşı Genç Bilet ile öğrencilere 10 TL

Hafta içi 19.00 ve hafta sonu (11.00, 13.30, 16.00, 19.00) seanslarında 65 yaş ve üzeri sanatseverlerin yüzde 25 indirim hakkı bulunuyor.

Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri her zamanki gibi biletlerini gönderilecek kişiselleştirilmiş bağlantı üzerinden talep edebilecekleri indirim kodlarıyla yüzde 25; Kırmızı Lale Kart üyeleri ise yüzde 15 oranında indirimle satın alabilecek.

İşte ayrıntılar…