4 bin 500 yıllık kaplarda ‘ağrı kesici’ madde bulundu

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki Küllüoba Höyüğü kazılarında, 4 bin 500 yıllık kaplarda ağrı kesici etken maddesi kalıntısı tespit edildi.

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AA’nın aktardığına göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Türkteki başkanlığında sürdürülen kazılarda, bu yıl üç alanda çalışıldı. Türkteki, bunlardan biri olan mezarlıkta 120’nin üzerinde gömüyle karşılaştıklarını söyledi.

‘Salisilik asit’ tespit edildi

Höyüğün batısındaki yerleşimin en erken mimarisini ortaya çıkarmaya yönelik ayrı bir alanda çalışma yürüttüklerini belirten Türkteki, şöyle devam etti:

“Bu çalışmalar sırasında özellikle karşılaştığımız bulgulardan biri adak çukuru, ritüel ya da tören çukuru olarak geçen çukurlardı. Bu çukurların içine genellikle özel eşyalar bırakıldığını biliyoruz. Bunlardan biri de ‘depas’ olarak isimlendirdiğimiz çift kulplu içki kabıdır. Bu kapta daha önce yaptığımız analizlerde ilk defa ‘salisilik asit’ tespit ettik. Bu, söğüt ağacının kabuğundan elde edilen ve aslında günümüzde de popüler ağrı kesicilerin yapımında kullanılan bir ham madde. Bunu bugüne kadar ilk defa tespit edebilmiş olduk.”

‘Yatıştırıcı etkisi olan bir madde’

Türkteki, bu çukurların törenler için açıldığını, içine söz konusu kapların konulmasının ardından kapatıldığını tahmin ettiklerini aktararak, törenlerin her zaman kutlama değil, belki de bir üzüntüyü ifade ettiğini belirtti: “Yani cenaze töreni gibi de düşünülebilir. Dolayısıyla biraz daha yatıştırıcı etkisi olan bir madde, ağrı kesici aynı zamanda bu iş için kullanılmış olmalı ama çok eski yazılı kaynaklardan da biliyoruz ki aslında bitkisel ilaçlar her zaman vardı. Ancak bunu ilk defa maddi olarak tespit etmiş olduk.”