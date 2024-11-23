38 ile sarı, altı ile turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) altı ili turuncu, İstanbul’un da olduğu 38 iliyse sarı kodla uyardı.

Fotoğraf: AA

Sarı kodla uyarılan İstanbul’da hem yağış hem fırtına etkili oluyor.

Yağışların kentte bu akşamla, yarın sabah karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı olarak devam etmesi bekleniyor.

Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusuyla Batı ve Orta Karadeniz için kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya’nın doğu çevreleri içinse çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış tahmini var.

Turuncu kodla uyarılan iller şöyle:

Kastamonu

Karabük

Bartın

Bolu

Zonguldak

Düzce

Sarı kodla uyarılanlarsa şöyle:

Afyonkarahisar

Amasya

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bilecik

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Edirne

Eskişehir

İstanbul

İzmir

Kayseri

Kırklareli

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Manisa

Muğla

Nevşehir

Niğde

Sakarya

Samsun

Sinop

Sivas

Tekirdağ

Tokat

Uşak

Yozgat



Aksaray

Karaman

Kırıkkale

Yalova

Fırtına uyarısı

Rüzgarın Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

MGM’nin yağış şiddeti sınıflandırması şöyle: