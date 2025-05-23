36 ilde 'FETÖ operasyonu': 63 muvazzaf askerden 56'sı gözaltına alındı

İstanbul merkezli 36 ilde ‘FETÖ operasyonu’ düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 63 muvazzaf (çalışan) askerden 56’sı yakalandı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanbul başsavcılığı açıklamasında ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) halen deşifre edilemeyen örgüt mensuplarının, 15 Temmuz darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu’ belirtildi.

Bugün hakkında gözaltı kararı çıkarılan tamamı muvazzaf askerlerle ilgili şu bilgi verildi:

Sekizi Hava Kuvvetleri Komutanlığı

13’ü Jandarma Genel Komutanlığı

36’sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Altısı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na mensup

Dördü albay

Sekizi yarbay

12’si binbaşı

15’i yüzbaşı

24’ü astsubay/uzman çavuş rütbelerinde

Açıklama şöyle:

“Toplam 63 şüpheli hakkında İstanbul ve 35 farklı ilde bugün saat 06.00 itibarıyla eş zamanlı olarak uygulanmak üzere İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğüne verilen talimat gereği yakalama ve gözaltı icrasına başlanmış olup gelişmelerden bilgi verilecektir.”

63 şüpheliden 56’sı gözaltına alındı.