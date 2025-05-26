36 ilde 'FETÖ operasyonu': 61 asker tutuklandı

İstanbul merkezli 36 ildeki ‘FETÖ operasyonu’nda gözaltına alınan aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu 61 muvazzaf (çalışan) asker tutuklandı.
İstanbul Başsavcılığı, sabah saatlerindeki operasyonla haklarında gözaltı kararı olan 63 askerden 56’sının tutuklandığını duyurmuştu.
Gün içinde sayı 62’ye yükselmiş, birinin ‘firari’ olduğu belirtilmişti.
63 askerin görev yaptıkları komutanlıklar ve rütbeleriyse şöyleydi:
- Sekizi Hava Kuvvetleri Komutanlığı
- 13’ü Jandarma Genel Komutanlığı
- 36’sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı
- Altısı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na mensup
- Dördü albay
- Sekizi yarbay
- 12’si binbaşı
- 15’i yüzbaşı
- 24’ü astsubay/uzman çavuş rütbelerinde
Başsavcılığın açıklamasında ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) halen deşifre edilemeyen örgüt mensuplarının, 15 Temmuz darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu’ söylenmişti.
Gözaltındaki 62 askerden 61’i savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.