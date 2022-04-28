34 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi tutuklandı

ABD’nin Massachusetts eyaletinde, 34 yıl önce işlenen bir cinayetin şüphelisi tutuklandı.

Fotoğraf: ABC

Salem kentinde yaşayan 11 yaşındaki Melissa Tremblay, annesiyle gittiği, evlerinin yakındaki kulüpten oynamak için dışarı çıktığı 12 Nisan 1988’de bıçaklanarak öldürüldü.

Çocuğun cansız bedeni demiryolunda bulunduğunda öldürüldükten sonra üzerinden tren geçtiği belirlendi. Cinayet aydınlatılamadı.

Savcılık, dün, bu yıl yeniden açılan dosyada ‘yeni delil’ elde edilmesi sayesinde ‘Marvin McClendon Jr.’ isimli kişinin tutuklandığını açıkladı. Açıklamada, ”Bu isimden şüpheleniyorduk. Deliller de ona işaret ediyor” dendi.

Alabama eyaletinde yaşayan ve orada tutuklanan McClendon’ın Tremblay’i tanıyıp tanımadığına dair bilgi paylaşılmadı.