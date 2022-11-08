3,3 milyar dolarlık Bitcoin operasyonu

ABD Adalet Bakanlığı, ünlü bir ‘dark web’ (derin internet) sitesinden çalınan 3,36 milyar dolarlık (62 milyar TL) Bitcoin’in operasyonla ele geçirildiğini duyurdu.

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Bir bilgisayar korsanının evine yapılan operasyonda, Bitcoin’lerin depolandığı cihazlara el koyuldu. Hard diskler, evdeki döşemenin altındaki bir gizli kasanın yanı sıra mısır tenekesine saklanmış.

BBC’nin haberine göre James Zhong isimli hacker suçlu olduğunu kabul etti. Zhong Bitcoin’leri, İpek Yolu isimli yasadışı online karaborsa sitesinden elde ettiğini de söyledi.

ABD’li yetkililer bunun tarihteki en büyük ikinci yakalama olduğunu da açıkladı. Operasyonun tarihi ise bir sene öncesine gidiyor.

Ele geçirilen Bitcoin’in değeri de bir sene önceki piyasa değeri üzerinden açıklandı. Polis, Zhong’un İpek Yolu isimli sitede tespit ettiği ödeme açığı üzerinden hırsızlığı yaptığını kaydetti.

Eylül 2012’de söz konusu sitede hesaplar açan James Zhong, küçük miktarlarda Bitcoin’i buralara yatırdı. Ardından da yakaladığı açık yardımıyla büyük miktarları şüphe çekmeden kendine aktarabildi.

2011 ile 2013 arasında faaliyet gösteren karanlık internet olarak adlandırılan dark web’deki İpek Yolu sitesinde, büyük miktarlarda uyuşturucu alışverişi yapılıyordu.

Dark web, özetle internette olan ama arama motorları tarafından bulunamayan şeylere deniyor. Buradaki dosyalar sadece belirli kişilerin erişimine açık ve dışarıdan ulaşılamıyor. Dark web genellikle yasa dışı faaliyetler için kullanılıyor.