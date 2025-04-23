Diken

Yaramazlara biraz batar!

30 ilde yağış bekleniyor: Sekizine sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre bugün 30 ilde hava yağışlı olacak. Bunlardan sekizi için sarı kodlu uyarı var.

Fotoğraf: AA

Yağışların Çankırı ve Sivas’ta kuvvetli olması bekleniyor.


Sarı kodla uyarılan iller şunlar:

  • Ağrı
  • Bitlis
  • Erzurum
  • Hakkari
  • Kars
  • Muş
  • Van
  • Ardahan

Yağış uyarısı yapan iller şunlar:

  • Bilecik
  • Kahramanmaraş
  • Gaziantep
  • Kilis
  • Adıyaman
  • Siirt
  • Çankırı
  • Afyonkarahisar
  • Denizli
  • Muğla
  • Burdur
  • Ankara
  • Eskişehir
  • Konya
  • Sivas
  • Bolu
  • Karabük
  • Rize
  • Samsun
  • Trabzon
  • Amasya
  • Malatya

Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

MGM’nin yağış şiddeti sınıflandırması şöyle:

  • Hafif: 1-5 kg/m²
  • Orta Kuvvette: 6-20 kg/m²
  • Kuvvetli: 21-50 kg/m²
  • Çok Kuvvetli: 51-75 kg/m²
  • Şiddetli: 76-100 kg/m²
  • Aşırı: 100 kg/m² üzeri

SON HABERLER

Efsaneler modern doğum kontrol yöntemlerinden uzaklaştırıyor

Doğum kontrol yöntemleri konusundaki efsaneler sürüyor. ‘Doğum kontrol hapı kısırlık yapar’ ya da ‘spiral doğurganlığı öldürür’ benzeri yanlış inanışlar, birçok kadını modern ve güvenilir yöntemlerden uzaklaştırıyor. Partner baskısı nedeniyle korunamayan kadın sayısı da oldukça yüksek.