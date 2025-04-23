30 ilde yağış bekleniyor: Sekizine sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre bugün 30 ilde hava yağışlı olacak. Bunlardan sekizi için sarı kodlu uyarı var.
Yağışların Çankırı ve Sivas’ta kuvvetli olması bekleniyor.
Sarı kodla uyarılan iller şunlar:
- Ağrı
- Bitlis
- Erzurum
- Hakkari
- Kars
- Muş
- Van
- Ardahan
Yağış uyarısı yapan iller şunlar:
- Bilecik
- Kahramanmaraş
- Gaziantep
- Kilis
- Adıyaman
- Siirt
- Çankırı
- Afyonkarahisar
- Denizli
- Muğla
- Burdur
- Ankara
- Eskişehir
- Konya
- Sivas
- Bolu
- Karabük
- Rize
- Samsun
- Trabzon
- Amasya
- Malatya
Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?
Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.
Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.
Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.
Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.
MGM’nin yağış şiddeti sınıflandırması şöyle:
- Hafif: 1-5 kg/m²
- Orta Kuvvette: 6-20 kg/m²
- Kuvvetli: 21-50 kg/m²
- Çok Kuvvetli: 51-75 kg/m²
- Şiddetli: 76-100 kg/m²
- Aşırı: 100 kg/m² üzeri