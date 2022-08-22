2’nci Dünya Savaşı’nda görev yapan babalarının Britanya’daki ayak izlerini sürdüler

ABD’li iki kardeş, babalarının 2’nci Dünya Savaşı’nda (1939-1945) görev yaptığı Britanya’ya giderek ‘iz sürdü.’

Fotoğraflar: Blickenstaff ailesi

Babaları Yarbay Wayne K Blickenstaff 1943-1945’te, Metfield ve Raydon’da savaş pilotu olarak 350’nci filoda görev yapmıştı. 2011’de 91 yaşında ölen Blickenstaff’ın anıları yakın geçmişte kitapta toplanmıştı.

Kızları Gayle Wellborn ve Perry Blickenstaff yıllar sonra onun savaştığı yerleri gezdi. Metfield ve Raydon’ın sınırlarında yer aldığı Suffolk bölgesini ilk kez gördüklerini söyleyen kardeşler, çok duygusal anlar yaşadıklarını ancak uzun zamandır yapmak istedikleri bir şeyi yapabildikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan Wellborn ve Blickenstaff, Suffolk ziyareti sırasında savaşın izlerini taşıyan çok sayıda noktayı gezdi, ayrıca babalarının anılarını kitaba dönüştüren Graham Cross’la bir araya geldi.

Wellborn, ”Babamız çok düşünceli, sessiz, sevgi dolu bir insandı ama savaş pilotu olmanın gerçeği insan öldürmek. Böyle bakıldığı zaman savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu bir kez daha anlıyor insan’ dedi.

Blickenstaff da babasının savaş yıllarında yaşadığı toprakları görmekten dolayı memnun olduğunu, gezdikleri her yerde onu tekrar tekrar andıklarını söyledi.

Anıları kitap haline getiren Cross, ‘‘Gayle ve Perry’nin babasıyla iyi arkadaştım. Kitabı hazırlamamız yıllar aldı ama sonunda başardık. Bunu ona borçluydum. Kitap basıldığı ve kızları buraya geldiği için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.