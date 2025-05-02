2'nci Abdülhamid'in torunlarından miras talebi: Kabataş ve Galatasaray Adası listede

2’nci Abdülhamid’in torunu olduğunu öne süren 71 kişinin mirastan pay alabilmek için açtığı veraset ilamı davası İstanbul 32’nci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.

2’nci Abdülhamid. Fotoğraflar: AA

15 yıldır devam eden davanın dosyası mirasçıların tespiti için bilirkişiye gönderildi.

Bilirkişiler, 1918’de Beylerbeyi Sarayı’nda vefat eden Sultan 2’nci Abdülhamid’in soyundan gelen toplam 71 kişiyi tespit etti. Raporda, ilk evliliğini 1863’te yapan Sultan Abdülhamid’in diğer evlilikleri ve birinci kuşak soyağacından doğan çocukları sıralandı.

DHA’nın aktardığına göre davayı açan 11 kişi 2’nci Abdülhamid’in birinci kuşak torunu.

NTV’nin aktardığına göreyse mirasçıların hak talep ettiği taşınmazlar arasında Galatasaray Adası, Dolmabahçe’de 30 dönüm bostan, Galata’da değirmen arsası ve Kabataş Meydanı var.

Galatasaray Adası.

Mahkeme gayrimenkullerin mirasçılara devrine hükmetmedi. Çünkü 1924’te çıkarılan, hilafetin kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye dışına çıkarılmasına dair yasa padişah mallarıyla ilgili talepte bulunulmasına izin vermiyor.