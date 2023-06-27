27’nci kez girdiği üniversite sınavını yine kazanamadı: Önümüzdeki yıl pes edebilirim

Çinli milyoner Liang Shi, ülkesinin zorlu üniversite giriş sınavında 27’nci kez başarısız olduğunu paylaştı.

Fotoğraf: Chinosity

56 yaşındaki Liang Shi 750 puanlık sınavda yalnızca 424 puan aldığını öğrendi. Üniversiteye başvurmak için Liang’in 34 puan daha alması gerekiyordu.

BBC‘nin haberine göre 1983’ten bu yana aynı sınava giren Liang, aldığı puanın hayal kırıklığı olduğunu ve üniversiteye gitme hayalini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğinden şüphelendiğini söyledi: “Eskiden başaramayacağımı düşünmezdim ama şimdi emin olamıyorum.”

Zorluğuyla bilinen Gaokao adlı sınavda Çince, matematik, İngilizce ve öğrencilerin kendi seçtikleri bir başka konudan sorular yer alıyor.

Gaokao sınavı, iyi bir işe kabul edilmek için yüksek lisans derecesinin gerekli olduğu Çin’de, özellikle yoksul ailelerde büyüyen gençler için çok önemli bir fırsat olarak görülüyor. Liang, her zaman prestijli bir üniversiteye kabul edilmeyi ve ‘entelektüel’ olmayı hayal ettiğini söylüyor.

1983’te 16 yaşındayken ilk denemesinde başarısız olduktan sonra farklı işlerde çalışan Liang, 1992 yılına kadar her yıl sınava girmeye devam etti. 1992’den sonra yaş kısıtlaması nedeniyle girmeyi bıraktı ve kendi işini kurdu.

Çin hükümeti 2001 yılında sınav için yaş sınırını kaldırınca Liang eğitim yolculuğuna yeniden başladı.

Liang, yıllar geçtikçe kaderini değiştirmekten ziyade vazgeçmek istemediği için sınava girmeye devam ettiğini belirtiyor. Bu yıl da sınava giren Liang, ders çalışmaya odaklanabilmek için alkol içmeyi ve mahjon oynamayı bıraktığını ancak yine başarılı olamadığını söylüyor.

Yenilgi duygusunu bu kez daha ağır hissettiğini söyleyen Liang, devam edip etmemek konusunda şüpheli:

“Belki önümüzdeki yıl pes ederim. Eğer sınava girer ve başarısız olursam da soyadım Liang’dan vazgeçerim.”