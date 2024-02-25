26 bin kişilik iyilik hareketi: KAHEV

MESUDE ERŞAN

Doktor annelerin deneyimlerini paylaştığı bir sosyal medya grubundan 26 bin kişilik bir iyilik hareketi doğdu. 31 Aralık 2018’de kurulan Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) 5 bini aşkın çocuk ve gence burs veriyor.

Doktor anneler Anıtkabir’de.

KAHEV’in tohumu Facebook’taki ‘Doktor Anneler’ grubunda atıldı. Gruptakiler hem dertleşiyor hem deneyim paylaşıyordu.

7 Ocak 2017’de paylaşılan bir postta başarılı bir lise öğrencisinin maddi yetersizlik yüzünden eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığı aktarılıyordu. 25 doktor öğrenciye burs vereceğini duyurdu. Böyelikle ‘Doktor Hanımlar Yardımlaşıyor’ grubu kuruldu.

Amaç, ihtiyaç sahibi öğrencileri desteklemekti. Birbirini görmeden, sosyal medya üzerinden görüşen doktorlar, zaman içinde güçleri yettiğince burs verdikleri öğrencilere yenilerini eklediler.

KAHEV’i ‘doğurdu‘lar

İkinci yılın sonunda öğrenci sayısı ve toplanan para miktarı çok artınca vakıf olmaya karar verdiler. Kurucular vakıf çalışmaları için ortada, Ankara’da buluştu. Toplantıya bebeğiyle gelen dahi vardı. Hatta bebeğin kolik sancısı tutunca, bir yandan battaniyede sallayarak toplantılarını yaptılar.

Adım adım prosedürler yerine getirildi. Sonuçta, kadın doktorlar “Tek reçetemiz eğitim” dedi, elele verdi, örnek bir dayanışma modeli geliştirdi ve KAHEV’i ‘doğurdu.’

Kahev spor bursu da veriyor.

Hareket, iyiliğin bulaşıcılığının en açık kanıtı. KAHEV’in 5 bin 500 bin resmi üyesi var. Gönüllü sayısı ise çok daha fazla. Edirne’den Ardahan’a kadar gönüllü 26 bin kadın doktor dev bir aileye dönüştü.

Vakfın amaçları şöyle:

Her yaş grubundan, toplumun her kesiminden çocukların ve gençlerin eğitimine yönelik burs sağlamak

Ülkenin dört bir yanındaki okulların güncel eğitim olanaklarına kavuşturulmasını desteklemek

Toplumun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek

Atatürk İlke ve İnkılapları’na bağlı, verimli, etkin ve eşit eğitim hizmetlerinin sağlanmasına katkıda bulunmak

Eğitim çerçevesi içinde katılımcı bir sivil toplum hareketi yaratmak

Uyumayan vakıf

Doktorlar sadece burs vermekle kalmıyor, ihtiyaç duyan bursiyerlerin ulaşabilmesi için iletişim kanallarını yedi gün 24 saat boyunca açık tutuyorlar.

Vakıf, ayrıca ‘Üstün Başarı Bursu’, vefat eden doktorların çocuklarına yönelik ‘Vefa Bursu’, COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına ‘Emanetiniz Emanetimizdir Bursu’, milli, ulusal ve uluslararası düzeyde müsabakalara katılacak sporcuların eğitimini desteklemek amacıyla ‘Spor Bursu’, afetlerden etkilenenler için ‘Olağanüstü Haller Bursu’ veriyor.

Bu kadar da değil…

KAHEV şimdiye kadar 312 okula elini uzattı. Üyeler okullara bizzat giderek ihtiyaçları saptıyor ve hemen harekete geçiyor. Kütüphaneler, robotik laboratuvarlar, sanat atölyeleri, akıl ve zeka oyunları sınıfı, fen laboratuvarları kuruyor. Okulları boyuyor, bursiyerlerine kodlamadan İngilizce konuşma atölyesine kadar farklı destekler de veriyor.

Başkan Dr. Demet Başer: Kıvılcım seferberliğe dönüştü

Vakfın kurucularından ve halen başkanlığını yürüten Dr. Demet Başer, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir pediatri uzmanı.

Vehbi Koç Vakfı’nın her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanlarında verdiği Vehbi Koç Ödülü’ne bu yıl KAHEV layık görüldü. Ödülü Demet Başer aldı.

Diken’in sorularını yanıtlayan Başer şöyle konuştu: “Biz, Cumhuriyet kadınları olarak bir öğrencinin eğitimini yarıda bırakmaması için sosyal medyada buluştuk ve bu kıvılcım adeta sağlık camiasında bir eğitim seferberliğine dönüştü. Türkiye’de kadın hekimin olduğu her yerdeyiz. Her geçen gün resmi üye sayımız da gönüllü sayımız da artıyor. Hekim camiasında bilinen bir vakıfız ama hekim olmayan da çok sayıda gönüllümüz ve bağışçımız da var.”

Referans sistemi

Bursların tamamını bağışçılar karşılıyor. Öğrenciden doğrudan başvuru alınmıyor; KAHEV’in resmi üyesi bir kadın hekimin referansı şartı var.

Başer bu sistemi seçmelerinin sebebini şöyle açıkladı: “Referans hekim çocuğu zaten tanıyan, maddi durumunu bilen, maddi yetersizliğine kefil biri. Çocuğun hem referansı hem de mentörü. Onu takip edip mezuniyetinin sonuna kadar hatta çalışma hayatında bile destek olan, takip eden, bize haber veren bir sistem bu. Çocuklara sadece burs vermekle kalmıyor, sosyal anlamda da her zaman yanlarında olmayı önemsiyoruz.”

Vakıf kapalı sosyal medya grubunda ve WhatsApp gruplarında faaliyet gösteriyor. Gerekli belgeler inceleniyor. Sosyal medya grubunda post açılıyor. O öğrenciyi desteklemek isteyen doktorlar burs grubuna dahil oluyor. Burs paraları vakfın hesabına yollanıyor. Her ayın üçüncü iş günü toplu olarak çocukların hesabına paraları yatırılıyor.

Bazı kurumlardan gelen bağışlar da yine öğrenci burslarında kullanılıyor.

‘Atatürk İlke ve İnkılapları kırmızı çizgimiz‘

Başer vakfın siyaset üstü olduğunu söyledi: “KAHEV, bir toplum, iyilik, kadın, eğitim ve güven hareketi. Atatürk İlke ve İnkılapları kırmızı çizgimiz. Biz, Cumhuriyetimiz sayesinde eğitim olanaklarıyla buluşabildik.“

KAHEV bugüne dek çeşitli kurum ve kuruluşlardan 15 ödül aldı. KAHEV son ödülünü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’tan aldı. Vakıf ödülle ‘Semahat Arsel Burs Fonu’nu hayata geçirecek.