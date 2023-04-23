23 Nisan’da ‘Doğan Kardeş’

H. AYHAN TİNİN / Sanat da var

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Bugün ‘Çocuk Bayramı’.

Aynı zamanda Türkiye’nin çocuklarının çağdaş ve aydınlık; sanat, kültür ve edebiyatla iç içe yetişmelerini sağlamak için çıkartılan bir derginin de doğum günü.

Biraz hüzünlü bir öyküdür ‘Doğan Kardeş’.

Arif Bey, İstanbul Yüksek Mühendis Mektebi’nde okudu. Burada öğrenciyken ‘Çanakkale Savaşı’ başlayınca asker olarak cepheye gitti. Oradan sonra Kafkasya cephesindeki savaşlara da katıldı. İşgal günleri ağırlığını hissettirirken 1919’da İstanbul’a dönebildi.

Devlet bursuyla yurtdışında eğitim alarak, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmesine katkı sağlayan öğrencilerden biri olarak Hannover’de Kimya Mühendisliği okudu.

Bu dönemde eğitimli nesillerin cumhuriyeti geliştireceğine inandığı için, on yaşındaki oğlunu da yurt dışına gönderdi.

1939 yılında hayatın en büyük acısını yaşadı.

İsviçre’de bir okul gezisi sırasında oğlu Doğan’ın da içinde bulunduğu grubun üzerine çığ düştü!

Küçük Doğan bu grubun içinde, bedenine hiçbir zaman ulaşılamayan çocuklardan biriydi.

Bu acı olay, yetmiş sekiz yıl önce Türkiye aydınlanmasında önemli bir yer tutan, bir kuşağın unutulmaz çocukluk dergisi ‘Doğan Kardeş’in doğmasına neden oldu.

Çocukların sanat, kültür ve edebiyatla tanışarak, gerçek birer birey olup toplumsal hayata katılmalarını sağlayan değerli bir kaynaktı.

Bugünün bilimsel çalışmaları sanat ve kültür ile uğraşarak büyüyen çocukların kendini tanıma, katmanlı düşünebilme, soyutlama yapabilme, tasarım ve üretim becerilerini nasıl geliştirdiğini gösterirken; ‘Doğan Kardeş’in değeri daha da ortaya çıkıyor.

Yalnızca dergi çıkartmakla kalmaz Arif Kazım Taşkent.

Aynı zamanda ‘Doğan Kardeş Yayınları’ da devreye girer. ‘Çağlar Boyu Sanatçılar, Büyük Ressamlar, Çocuk Edebiyatı’ serileriyle gerçek bir kültür hazinesi oluşturur. Bugünün Yapı Kredi Yayınları’nın da temelini atar.

Şevket Rado ve Vedat Nedim Tör’ün yönetiminde başlayan yayıncılık serüveni, okurlarıyla yani çocuklarla sıkı bir etkileşim içindeydi.

Şiirlerimizi, öykülerimizi gönderir heyecanla yayınlanmasını beklerdik.

Suna Kan, Sezgin Burak, Pınar Kür’ün katkılarıyla, Aziz Nesin, Müjdat Gezen, Altan Erbulak gibi isimlerin üretimleriyle dopdoluydu.

Okuyan, spor yapan, bilimsel düşünen, sanatla uğraşan çocuklar yetiştiren bu güzelim dergi bir gün kapandı.

Bu girişimin ne kadar değerli olduğunu, bugünün OECD raporlarını gözden geçirince anlıyoruz.

Onyedi yaş altı gençlerde sanat ve kültürel etkinliklere katılım sıralamasında 183 ülke içinde 180. sırada bulunuyoruz.

O işler öyle olmuyor işte!

Yalnızca liberal kapitalizme beyaz yakalı ya da ticaret erbabı yetiştirerek çağdaş bir ülke kurmak mümkün değil.

O nedenle Sunay Akın ustanın kurduğu ‘Oyuncak Müzesi’ ve etkinlikleri de çok önemli. O müzenin de doğum günü bugün.

Çağdaş ülke olmanın bileşenleri çok farklı!

Bir ‘23 Nisan Bayramı’mız var! Çok değerli… Bu bayramı sanatın ve kültürün biçimlendirdiği çocuklarımızı, geleceğin bireylerini yetiştirmek için, yeni bir vizyon ile değerlendirmeliyiz.

23 Nisan kutlu olsun!