'2025 Turizm Başkenti' ilan edilen Erzurum, kış bilim festivali hazırlığında

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından ‘2025 Turizm Başkenti’ ilan edilen Erzurum, kış bilim festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Fotoğraflar: AA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Teknoloji Takımı’nın (T3 Vakfı) aralarında bulunduğu kurum ve kuruluşların işbirliğiyle hazırlıklarına başlanan festival, EİT’e üye ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla 24-25-26 Şubat’ta düzenlenecek.

Bilim Erzurum’da düzenlenecek ‘Kış Bilim Festivali’nin Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Afganistan gibi EİT ülkelerinden katılımla global bir boyut kazanması hedefleniyor.

AA’nın aktardığına göre festivalde bilim atölyelerinin yanı sıra yerli savunma sanayisi araçlarının buzdan görselleri yapılacak, tiyatro, konser ve eğlenceli aktiviteler düzenlenecek.

Belediyenin genel sekreteri Zafer Aynalı, festival için gerekli hazırlıklara başlandığını söyledi.

Zafer Aynalı.

Aynalı şöyle konuştu:

“‘2025 Turizm Başkenti’ seçildik. Kış bilim festivalimizi bu kapsama dahil ederek EİT ülkelerinin bilim merkezlerini de davet edeceğiz. Haliyle bu sene ulusal boyuttan çıkarıp uluslararası bir hale büründürmüş olacağız.

Festivali sadece bilim çalışmalarının sergilendiği değil, aynı zamanda bilimsel ilham da veren bir organizasyon olacak. Festival kapsamında 60-70 bilim atölyesi kurulacak.

Kurum ve kuruluşların, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının stantları oluşturulacak, açık hava buz müzesi yapılacak. Buz müzesinde teknoloji anlamında ülkemizin ürettiği savunma sanayisi araçlarının hepsinin buzdan görsellerini görmüş olacağız.

Animasyon gösterileri, mini tiyatrolar, konserler, çocuklara yönelik eğlence aktivitelerimiz olacak.”