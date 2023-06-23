2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın ev sahibi ABD

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na ABD ev sahipliği yapacak. ABD’deki turnuva ilk 32 takımın katılımıyla düzenlenecek.

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FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği), 2025’te ilk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na ABD’nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

AA’nın haberine göre ABD, FIFA konsey toplantısında oy birliğiyle alınan kararla Haziran-Temmuz 2025’te düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın ev sahibi olarak belirlendi.

Her sene 7 kulübün katılımıyla düzenlenen turnuvanın 2025’ten itibaren 32 takımla dört yılda bir yapılmasına karar verilmişti.

Bu yıl mevcut formatta son kez oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 12-22 Aralık’ta Suudi Arabistan’da düzenlenecek.