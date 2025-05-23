2025 AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri'ne başvuru için son tarih 16 Haziran

Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen 2025 Avrupa Birliği (AB) Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri’ne başvurular başladı.

Fotoğraf: Gazeteciler Cemiyeti

Cemiyetin ‘Batı Balkanlar ve Türkiye’de Haber Niteliğinin ve Bağımsız Gazeteciliğinin Güçlendirilmesi II’ projesi kapsamında ulusal ve bölgesel olmak üzere iki kategoride veriliyor.

Söz konusu proje Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Kuzey Makedonya’da da yürütüldüğünden ödüller Türkiye dahil yedi ülkede eş zamanlı veriliyor.

Gazeteciler yarışmaya 1 Ocak 2024 ila 31 Aralık 2024’te yapılmış araştırma haberleriyle başvurabilecek. Hem ulusal hem bölgesel kategoride olmak üzere birinciye 5 bin avro, ikinciye üç bin avro üçüncüye de iki bin avro ödül verilecek.

Katılımcılar hem ulusal hem de bölgesel ödül için yarışabilecek.

Ulusal dalda ödül kazanamayan haberler koşulları taşımaları halinde ‘bölgesel ödül’ için yarışmaya devam edecek.

Her iki ödül için de son başvuru tarihi 16 Haziran.