2024'te 56 bin 107 üniversite öğrencisi kaydını dondurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, beş yılda toplam 324 bin 821, 2024’teyse 56 bin 107 üniversite öğrencisinin kaydını dondurduğunu açıkladı.

Bekir Başevirgen.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen okul kaydını donduran öğrenci sayılarını öğrenmek için önerge vermişti. Tekin son beş yılda 324 bin 821 kişinin kaydını dondurduğunu açıkladı.

Anka‘nın aktardığına göre CHP’li vekil, Tekin’in yanıtı hakkında şunları söyledi:

“Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, soru önergemize verdiği yanıtta üniversite öğrencilerimizin düştüğü durumu itiraf etti. Gelen yanıtta 2024 yılında 56 bin 107 üniversite öğrencisi öğrenimini dondururken, son beş yıllık periyotta öğrenimini donduran üniversite öğrencisi sayısının ise toplamda 324 bin 821 olduğu ortaya çıktı. Her geçen gün eğitimden uzaklaşan öğrencilerin sayısını Milli Eğitim Bakanlığı dahi gizleyemiyor.”

2024’te 1 milyon 180 bin 192 öğrencinin ikameti dışında bir yerde eğitim almaya hak kazandığını belirten Başevirgen şöyle devam etti:

“Binlerce öğrencimiz barınma, beslenme ve ekonomik gerekçelerle artık kazandıkları üniversitelere gidemiyor, eğitim hayatına devam edemiyor. Eğitim hayatına devam edenlerse hem çalışıp hem okumak zorunda kalıyor.

Son beş yıldaki tablo bize gösteriyor ki eğitim hayatına başlamasına rağmen yarıda bırakmak zorunda kalan 325 bin öğrencimizin hayalleri, iktidarın beceriksiz ekonomi politikaları nedeniyle yarıda kaldı. İktidar öğrencilerimizin hayallerini çaldı.”