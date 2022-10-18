2023’te her gün 10 milyar lira vergi toplanacak: Büyük kısmı ÖTV ve KDV

Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis’e sunulan bütçe kanun teklifine göre 2023’te 3 trilyon 673 milyar 735 milyon lira vergi alınacak. Bu tutar her gün 10 milyar liranın üzerinde vergi toplanması anlamına geliyor.

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Bütçe kanun teklifi, yasal sürenin dolmasına kısa bir süre kala Meclis’e sunuldu. Teklifin sunulmasıyla ‘bütçe maratonu’ olarak adlandırılan görüşmeler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 21 Ekim’de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapacağı sunumla başlayacak.

26 Ekim’deyse bütçenin tamamı üzerinde görüşülecek. En geç kasım sonuna kadar bakanlık ve kurumların bütçeleri komisyonda görüşülecek. Bakanların da bu görüşmelere katılacak olmasıyla tartışmaların da yaşanması bekleniyor.

Aralıktaysa Genel Kurul görüşmeleri başlayacak. Burada milletvekili olan siyasi parti genel başkanları ve bakanlar sunumlarını yapacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerine yardımcısı Oktay sunum yapacak. Teklifin kabul edilmesiyle de bütçe 1 Ocak 2023’ten itibaren yürürlüğe girecek.

Her gün 10 milyar liralık vergi

Bütçenin yürürlüğe girmesiyle 2023’te toplanması hedeflenen vergi 3 trilyon 673 milyar 735 milyon lira olacak. Toplam hedeflenen vergi tutarıyla yurttaşlardan her gün 10 milyar lira vergi alınacak.

Alınacak vergiler arasında ÖTV önemli bir yer tutacak. Cetvellere göre 2023 içinde 512 milyar 643 milyon liralık ÖTV toplanacak. ÖTV tutarları içinde motorlu taşıtlardan alınacak tutar 204 milyar 2 milyon 921 bin lira olacak. Motorlu araçlarda hedeflenen vergi tutarı ÖTV indirimi bekleyenler için de hayal kırıklığı anlamına geliyor.

İçkiden 55 milyar 507 milyon, tütün ürünlerinden 126 milyar 146 milyon lira ÖTV alınacak.

Bütçede toplanması hedeflenen gelir vergisiyse 503 milyar 445 milyon lira, kurumlar vergisi 638 milyar 975 milyon lira olacak.

Vergi kalemleri içinde en yüksek paylardan birine sahip olan KDV’nin tutarıysa 634 milyar 929 milyon 716 bin lira olacak.

Şans oyunlarından 13 milyar, Özel İletişim Vergisi’nden 20 milyar, dijital hizmetlerden 7 milyar, konaklamadan 2 milyar lira alınacak.