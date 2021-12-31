Hukuk mahkemelerinde avukatların yargılamalara bulundukları yerden ses ve görüntülü olarak çevrim içi katılmalarına imkan sağlayan e-duruşma uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırıldı, 2021’de 53 bin 799 e-duruşma görüldü.
AA’nın haberine göre Yargı Reformu Stratejisi kapsamında üçüncü yargı paketiyle hukuk sistemine kazandırılan e-duruşma, Covid-19 salgınında avukatlardan ilgi gördü.
2 bin 37 mahkemede uygulanabiliyor
İlk olarak 15 Eylül 2020’de uygulanmaya başlanan e-duruşma, 2021’de 81 il geneline yaygınlaştırıldı, 2 bin 37 hukuk mahkemesinde uygulanabilir hale geldi. 2020’de 1278 e-duruşma yapıldı. 2021’de görülen 53 bin 799 e-duruşmayla uygulamaın başladığı tarihten beri görülen duruşma sayısı 55 bin 77’e yükseldi.
Sistemi kullanmak isteyen avukatlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) Avukat Portalı’ndan duruşmalarını sorguluyor ve gerekçesini yazarak e-duruşma talebi gönderiyor. Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde avukat, duruşmaya video konferansla bağlanabiliyor. Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlıyor.