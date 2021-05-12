10 bin 324 e-duruşma yapıldı: Uygulandığı mahkeme sayısı 679’a çıktı

Türkiye’de, ilki 15 Eylül’de yapılan e-duruşmanın uygulandığı mahkeme sayısı 679’a çıktı. Hedef yıl sonuna kadar 2 bin mahkemeye ulaşmak.
Adalet Bakanlığı, ‘Yargı Reformu Stratejisi’ kapsamında hayata geçirilen, avukatların bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşma sistemiyle ilgili bilgileri paylaştı:
*Sistem, Ankara Batı, Bakırköy, İstanbul Çağlayan ve Anadolu adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde kullanıma hazır hale geldi.
*Şimdiye kadar 10 bin 324 duruşma yapıldı.
*İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra 28 büyükşehir adliyelerindeki mahkemelerde kullanılıyor.
*Ülke genelinde 96 tüketici, 184 icra hukuk, 32 kadastro, 81 asliye hukuk, 59 sulh hukuk, 63 aile, 116 iş, 42 asliye ticaret, altı fikri ve sınai haklar mahkemesinde uygulanıyor.
*Yaygınlaştırılması hedeflenen uygulamanın 2021 sonu itibarıyla 1800 duruşma salonu ve 2 binden fazla mahkemede kurulması planlanıyor.
Uygulamayla, Covid-19 salgınında mahkemelerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek, emek ve zaman tasarrufu hedefleniyor.