2002'den beri ilk: İsrail, tanklarla Batı Şeria'daki Cenin'e girecek

İsrail ordusu, 2002’den beri ilk kez tanklarla işgalindeki Batı Şeria’daki Cenin’e gireceğini duyurdu.

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Ordunun açıklamasına göre Batı Şeria’da bir tank tümeni takviye için Cenin kentindeki saldırılara katılacak.

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 21 Ocak’ta Cenin kentine başlattığı saldırıyı genişleten İsrail ordusu, Cenin kenti yakınlarında köylere de saldırılar başlattığını belirtti.

İsrail’in Batı Şeria’nın kuzeyine saldırıları

Gazze’de varılan ateşkesin 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak’ta Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine ‘Demir Duvar’ adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin’de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak’ta Tulkerim, 2 Şubat’ta Tubas’ın El-Faria Mülteci Kampı’yla Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, yedi gün süren baskının ardından 8 Şubat’ta Tamun’daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat’ta saldırılarını Tulkerim’in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı’nı da kapsayacak şekilde genişletti.

21 Ocak’tan bu yana saldırılarda en az 56 Filistinli öldü, binlerce kişi yaralandı. Bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim 2023’ten bu yana 167’si çocuk en az 920 Filistinli öldü, 7 bine yakın kişi yaralandı.