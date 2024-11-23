20 bin öğretmen atandı

20 bin öğretmenin atama sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin 20 bin öğretmenin atama sonuçlarının açıklandığını söyledi. Atamaları yapılan öğretmenler sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. İktidar öğretmen atamaları için Danıştay’ı bekliyormuş