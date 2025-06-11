18 yıl sonra bir ilk: İstanbul'da Çilek Dolunayı

Eski takvimlere göre baharın bitişini, yazın gelişini müjdeleyen ‘Çilek Dolunayı’ 18 yıl aradan sonra İstanbul’da görüldü.

Fotoğraf: AA

İstanbul Boğazı ve şehrin pek çok yerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

TRT Haber’in aktardığına göre 2025 Çilek Dolunayı Türkiye’de, sabaha karşı görüntülendi.

Dolunayın doğuşu ve kayboluşu 25 dakika sürdü.

Çilek Dolunayı, adını kuzey yarımkürede haziranda yapılan çilek hasadından alıyor.

Eski tarım takviminde çilek hasadının başlama tarihine çilek dolunayı adı verilmişti. Bu dolunay yazın habercisi olarak da biliniyor.

Normal dolunaya göre gökyüzünde hafif pembe bir tonla parlıyor ve 18 yılda bir gözlemleniyor.

Gök gözlemcilerinin heyecanla beklediği bu astronomi olayı, bu gece de görülecek.

Dolunay, atmosferdeki nem ve ince toz tabakalarının etkisiyle kehribar ve pembe tonlarında bir ışık yayıyor.