18 gündür kayıptı: Dört yaşındaki Cleo kilitli evde bulundu

Avustralya’da 18 gündür kayıp olan dört yaşındaki çocuk kilitli bir evde bulundu.

Fotoğraf: WA Police

Cleo Smith 16 Ekim’de, Carnarvon kasabasında ailesiyle kamp yaptığı sırada kaybolmuş, küçük kızı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Batı Avustralya Polisi, Cleo’un yeriyle ilgili bilgi paylaşana 1 milyon Avustralya doları (7,06 milyon lira) ödül verileceğini açıklamıştı.

Olayla ilgili 36 yaşında bir adamın gözaltına alındığı belirtildi. Adamın Smith ailesiyle herhangi bir bağı olmadığı ifade edildi.

Polis kamp alanına 75 kilometre uzaklıktaki Carnavon’daki eve girerek küçük kızı kurtardığı anın görüntülerini de paylaştı.

Evin bir odasında tek başına bulunan çocuk hastanedeki kontrollerin ardından taburcu edildi.